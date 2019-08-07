В Тюмени вандалы разграбили автобусные остановки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-07T12:29:55+03:00

В Тюмени вандалы украли крепежи для расписания с автобусных остановок. Фото: Вадим Бегун

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На некоторых автобусных остановках Тюмени пропали крепежные рамки для расписания. Обслуживающей организации требуется время для их восстановления.

– Утрата крепежных рамок для указателей с расписанием движения автобусов произошла на остановках «улица Воровского» (Республики, 213), «садовое общество «Облепиховое» (Велижанский тракт – дачи), «автодорога «Тюмень – Нижняя Тавда» (двенадцатый километр – в город), «садовое общество «Тополя» (Московский тракт – дачи), первом километре до садового общество «Ручеек» от автодороги «Екатеринбург – Тюмень» (поворот на 316 километр – в город), «Рабочий поселок» (Республики, 252), «улица Циолковского» (Циолковского, 15), «садовое общество «Садовое» (Промзона, 1, район поселка Утешево. Сейчас разыскиваются очевидцы событий, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

По словам представителя организации, информацию можно направить по электронной почте info@tgt72.ru или сообщить по телефону +7(3452) 68-84-38 (доб. 176).

ИСТОЧНИК KP.RU