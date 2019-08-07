2019-08-07T11:40:16+03:00
Происшествия

Разграбил кладбище, осквернив могилы земляков: на тюменца завели уголовное дело

Мужчина воровал металлические ограды
Вадим Бегун
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Тюменец осквернил могилы своих земляков. Фото - pixabay.com.Тюменец осквернил могилы своих земляков. Фото - pixabay.com.
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Жителя Юргинского района украл с кладбища металлические ограды. Так неработающий мужчина добывал себе деньги.

В дежурную часть отделения полиции в селе Юргинское обратились несколько граждан. Они сообщили, что с кладбища, расположенного неподалеку от села Зоново, неизвестные похитили металлические ограды. Потерпевшие попросили полицейских привлечь к ответственности тех, кто осквернил могилы их родственников.

– Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств и по подозрению в совершении преступления задержали жителя села Зоново, 1989 года рождения. Свою вину он признал сразу. Как оказалось, нигде не работающий мужчина промышлял сбором железа и сдавал его в пункты приема металла. В дневное время он пробирался на территорию кладбища и демонтировал ограждения с нескольких могил, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Похищенное – столбики, цепи, решетки и металлические детали лавочек – мужчина спрятал неподалеку от места преступления, а после продал. В отношении него возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит тюремное заключение на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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