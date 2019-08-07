Разграбил кладбище, осквернив могилы земляков: на тюменца завели уголовное дело
Жителя Юргинского района украл с кладбища металлические ограды. Так неработающий мужчина добывал себе деньги.
В дежурную часть отделения полиции в селе Юргинское обратились несколько граждан. Они сообщили, что с кладбища, расположенного неподалеку от села Зоново, неизвестные похитили металлические ограды. Потерпевшие попросили полицейских привлечь к ответственности тех, кто осквернил могилы их родственников.
– Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств и по подозрению в совершении преступления задержали жителя села Зоново, 1989 года рождения. Свою вину он признал сразу. Как оказалось, нигде не работающий мужчина промышлял сбором железа и сдавал его в пункты приема металла. В дневное время он пробирался на территорию кладбища и демонтировал ограждения с нескольких могил, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Похищенное – столбики, цепи, решетки и металлические детали лавочек – мужчина спрятал неподалеку от места преступления, а после продал. В отношении него возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит тюремное заключение на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU