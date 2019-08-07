2019-08-07T11:14:28+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина серьезно пострадал после драки с родственниками

Полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью
Вадим Бегун
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В Тюмени родственники подрались, одного увезли в больницу. Фото - pixabay.com.В Тюмени родственники подрались, одного увезли в больницу. Фото - pixabay.com.
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Тюменец получил серьезную травму после застолья с родственниками. «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему…»

В полицию областного центра поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с тяжкими телесными повреждениями. Оказалось, что в день преступления мужчина находился в гостях у родственников.

– В результате распития алкогольных напитков из-за личной неприязни между близкими людьми произошел конфликт, который продолжился на улице. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе нее злоумышленник, разбив стекло, осколком нанес удар по голове потерпевшего и покинул квартиру. В медицинском учреждении пациенту диагностировали открытую черепно-мозговую травму, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Позже сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался 30-летний ранее судимый житель города Тюмени. Он может лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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