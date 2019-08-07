2019-08-07T10:21:10+03:00
Происшествия

Труп мужчины нашли на обочине тюменской автодороги

Сейчас разыскивается водитель, который сбил человека
Вадим Бегун
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Под Тюменью на обочине обнаружен труп мужчины. Фото - pixabay.com.Под Тюменью на обочине обнаружен труп мужчины. Фото - pixabay.com.
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На автодороге Ишим-Сладково обнаружен труп. По всей видимости, мужчину сбил автомобиль, который покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Информация о ДТП сотрудникам Госавтоинспекции по Тюменской области поступила накануне, 6 августа, в 23.51.

– По предварительным данным, в неизвестное время неустановленный водитель на первом километре автодороги Ишим-Сладково сбил пешехода 1977 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Там попросили очевидцев ДТП позвонить в дежурную часть полка дорожно-патрульной службы по телефону: 794-610. Водитель, сбивший пешехода, сейчас разыскивается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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