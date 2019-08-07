2019-08-07T09:31:51+03:00
Общество

Более пятисот проб воды, отобранных в Тюменской области, не соответствуют нормам

Однако ее качество с каждым годом улучшается
Вадим Бегун
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Не вся тюменская вода находится в удовлетворительном состоянии.Не вся тюменская вода находится в удовлетворительном состоянии.Фото: Вадим Бегун
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Не вся вода в Тюменской области соответствует нормативным требованиям. Так, 550 отобранных проб показали неудовлетворительное качество жидкости.

В Тюменском регионе 88,2% населения обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. С 2005 года обеспеченность тюменцев ею увеличилась на 11%.

– Из разводящей сети водоснабжения области в первом полугодии этого года отобрано 3 183 пробы, из них 550 не соответствовали нормативным требованиям – это 17 процентов. По микробиологическим показателям исследовано 4 944 пробы, не соответствовало 77. Проб питьевой воды по паразитологическим, радиологическим показателям, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, не регистрировалось, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также там сообщили, что из общего количества неудовлетворительных проб воды более двадцати процентов не соответствовало гигиеническим нормативам по запаху, привкусу, цветности и мутности, остальные – по содержанию химических веществ – марганцу, железу, аммиаку и кремнию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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