2019-08-07T09:06:00+03:00
Общество

Улицу Одесскую в Тюмени перекрыли до 15 ноября

Горожанам показали, как можно объехать участок дороги [СХЕМА ОБЪЕЗДА]
Вадим Бегун
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В Тюмени закрыт для движения ремонтируемый участок улицы Одесской. Фото - Федор Косарев.В Тюмени закрыт для движения ремонтируемый участок улицы Одесской. Фото - Федор Косарев.
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В Тюмени продолжается капитальный ремонт улицы Одесской. Участок дороги будет перекрыт до 15 ноября.

– В связи с ремонтом общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка (от улицы Республики до 50 лет Октября) по улицам Мельникайте и 50 лет Октября. На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема объезда улицы Одесской предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема объезда улицы Одесской предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Там подсказали, что уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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