Улицу Одесскую в Тюмени перекрыли до 15 ноября

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-07T09:06:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени продолжается капитальный ремонт улицы Одесской. Участок дороги будет перекрыт до 15 ноября.

– В связи с ремонтом общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка (от улицы Республики до 50 лет Октября) по улицам Мельникайте и 50 лет Октября. На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема объезда улицы Одесской предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Там подсказали, что уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU