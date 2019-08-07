Тюменец обокрал собутыльника и уехал с деньгами на юг России

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-07T08:20:37+03:00

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Тюменец нашел себе собутыльника, а потом обокрал его, причем на крупную сумму. Затем его посетила мысль уехать на юг России, однако преступным планам не суждено было сбыться.

– В день преступления потерпевший познакомился с мужчиной и пригласил его к себе домой распивать алкогольные напитки. В разгар застолья хозяин квартиры уснул, в это время его гость похитил золотые изделия, часы, ноутбук и сотовый телефон на сумму 270 тысяч рублей. Мужчина сразу же покинул квартиру и отправился в ломбард, где сдал часть похищенного имущества. После чего фигурант решил покинуть город, купив билет в Ростов-на-Дону, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что, находясь в поезде, мужчина продолжал пить алкоголь, и сотрудникам РЖД ничего не оставалось, как высадить его в Саратове. Там-то злоумышленника и поймали. Правоохранители доставили 42-летнего мужчину в областную столицу. В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело. Беглецу грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU