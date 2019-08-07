Более ста сильнейших спортсменов примут участие в тюменской велогонке

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-07T07:40:03+03:00

Горожанам для участия нужно всего лишь получить допуск врача

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В День физкультурника, 10 августа, в Тюмени пройдет традиционная 34 велогонка на призы Заслуженного мастера спорта Сергея Усламина. Торжественная церемония открытия состоится в 10.45 у правительства Тюменской области, а в 11 часов будет дан старт.

В этом году трасса велогонки пройдет по улицам Володарского, Орджоникидзе, Хохрякова, Водопроводная. Стартуют и финишируют спортсмены у здания правительства.

– В испытаниях примут участие порядка 100 велогонщиков 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002, 2000 годов рождения и старше из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Верхней Пышмы, Ишима, Увата, Тобольска и Тюменского района. Покорять трек приглашаются и любители велосипедного спорта. Обязательное условие – допуск врача, – рассказали в департаменте по спорту и молодежной политики региона.

Организаторы также отмечают, что в рамках велогонки пройдет заезд для спортсменов-любителей велосипедного спорта в память судьи Республиканской категории Адольфа Кондратьева. Лучший спортсмен в возрастной категории 46+ получит в подарок телевизор.

ИСТОЧНИК KP.RU