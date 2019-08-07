В Тюмени сегодня отключат светофоры
Водителям надо будет следить за знаками на дороге
В Тюмени отключат светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 7 августа, с 9.30 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Широтной и Народной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Там также рассказали, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU