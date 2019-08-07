Погода на 7 августа в Тюмени: дождя не ожидается
Сегодня, 7 августа, в Тюмени будет без осадков. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками.
Температура воздуха ночью составит +11 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +13 градусов. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду.
7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.
ИСТОЧНИК KP.RU