В Тюмени кошки пройдут по красной дорожке

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-06T15:54:35+03:00

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Жителей Тюмени вместе со своими питомцами примут участие в Параде кошек. Участники шествия развлекутся в интерактивах, совершат дефиле по красной дорожке, получат профессиональные фото. Кроме того, тут же будут разыграны десятки призов.

– Во времена войны, когда с Ленинграда сняли блокаду, в город со всей страны собирали кошек для борьбы с крысами. Из Тюмени спасать город – в частности, экспонаты «Эрмитажа» – отправились 238 сибирских кошек. В преддверии юбилея мы области хотим напомнить об этим жителям Тюмени – ведь такие факты очень интересны, – рассказала представитель клуба «Модные кошки» Марина Замятина.

Отметим, что мероприятие состоится в четверг, 8 августа, в 13.00 в Сквере сибирских кошек. Планируется, что в параде примет участие около 50 питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU