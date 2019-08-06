2019-08-06T16:14:10+03:00
Происшествия

Осужден инженер, из-за которого на тюменку упали с крыши кирпичи

Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами
Вадим Бегун
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В Тюменской области по вине инженера на женщину упали кирпичи.В Тюменской области по вине инженера на женщину упали кирпичи.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении инженера-механика Каскаринского МУП ЖКХ. Из-за его бездействия чуть не погибла женщина.

– В мае 2018 года во время сильного ветра кирпичная кладка фронтона дома по улице Школьной, 13 в селе Каскара упала на проезжавший мимо «Ниссан». 40-летняя женщина-водитель с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Две недели пострадавшая была в реанимации и перенесла ряд операций. Ее 17-летняя дочь, находившаяся на переднем сиденье, чудом не пострадала. У девушки ушибы, которые на ее здоровье не повлияли, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По решению суда, в инциденте виноват инженер-механик, занимавший в то время должность главного инженера Каскаринского МУП ЖКХ. Именно он отвечал за техническую эксплуатацию жилого фонда, но руки так и не дошли до обследования дома.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также тюменец заплатит более полумиллиона рублей пострадавшей автоледи и ее дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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