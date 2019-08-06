2019-08-06T15:43:08+03:00
Общество

«Дайте ему медаль»: тюменцы восхитились земляком, погнавшимся за нарушителем - инспектором ДПС

Мужчина пробежал порядка 400 метров, чтобы заснять инспектора ДПС, проехавшего по "встречке"
Вадим Бегун
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Инспектор ДПС, нарушивший ПДД, еле скрылся от тюменского активиста. Скриншот из видео.Инспектор ДПС, нарушивший ПДД, еле скрылся от тюменского активиста. Скриншот из видео.
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В Тюмени неравнодушный к дорожной безопасности мужчина пробежал около 400 метров по городу среди бела дня. Правда, забег произошел не в рамках профилактического флешмбоа, а в погоне за нарушителем. Им, кстати, оказался сотрудник Госавтоинспекции.

Видеоролик необычной погони и последующего допроса с пристрастием, выложили сегодня, 6 августа. Сам же инцидент произошел в прошлую пятницу, 2 августа.

- Инспектор, здравствуйте. Тут одностороннее движение, инспектор! Стойте, инспектор, я вас догоню! Сегодня хороший день для пробежечки, – говорит на видео мужчина, решивший догнать автомобиль ДПС, который нарушил правила дорожного движения. Видно, что автору ролика доставляет удовольствие поимка "преступника".

Тюменцы оценили поступок своего земляка и даже потребовали вручить ему медаль. «Он просто пробежку решил сделать интереснее»; «Молодец, конечно, и с юмором, и тут же серьезность», – такие комментарии о поступке активиста писали пользователи соцсетей. Действия же сотрудника ДПС тюменцы осудили. Местные жители в комментариях потребовали уволить мужчину в погонах. Однако многие из них в правосудие не верят. Тюменцы считают, что "закон ему не писан", а "в отделе просто поржут и все, никого не накажут".

ИСТОЧНИК KP.RU

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