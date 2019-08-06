Новая школа откроется в Тюмени к Дню знаний

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-06T13:52:34+03:00

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В Тюмени и Заводоуковске свои двери распахнут новые школы. Произойдет это как раз в День знаний, 1 сентября.

Во время рабочего визита в Ишим глава региона Александр Моор побывал в средней школе №12: здесь завершается капитальный ремонт. Губернатор был удовлетворен увиденным. Он приятно удивился высокими темпами выполнения работ.

– Несмотря на то, что по контракту срок завершения капремонта назначен на конец 2019 года, строители намерены справиться с задачей к 1 сентября, чтобы у детей был полноценный праздник. К началу учебного года школа будет оснащена новой современной мебелью, – прокомментировал Моор.

По информации пресс-службы губернатора, в области в стадии капитального ремонта находится 21 школа. В 2019 году планируется заключить государственные контракты на строительство 10 учебных заведений, четыре из них построят в Тюмени. В 2020-м появятся новые школы в районе Казарово в областном центре, в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова Тюменского района и в селе Уват. На 2021 год в областном центре запланировано завершение строительства школ в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева, а также в 4-м Заречном микрорайоне и в районе жилого комплекса «Звездный городок».

ИСТОЧНИК KP.RU