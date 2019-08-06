2019-08-06T14:00:48+03:00
Происшествия

Тюменские сауны заполонили эскортницы из социальных сетей

Жители областного центра специально искали девушек на просторах интернета
Вадим Бегун
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Тюменцы искали потенциальных проституток в соцсетях. Фото - pixabay.com.Тюменцы искали потенциальных проституток в соцсетях. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени задержаны мужчины, которые вовлекали девушек в занятие проституцией. Деньги они делили между собой.

– Жители областного центра 27 и 29 лет через социальные сети находили девушек, которые должны были предоставлять услуги интимного характера. Действуя на территории города Тюмени, предприимчивые граждане, договариваясь с администрацией саун, привозили их на выбор клиентов. Те, расплатившись, проходили с ними в специально оборудованную комнату для интимной близости, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Там дополнили, что большую часть денег мужчины оставляли себе, меньшую делили между девушками, водителями и администрацией заведений. В момент прихода оперативников в помещении находилось несколько девушек, а также клиенты.

Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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