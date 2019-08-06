Тюменец побил мировой рекорд по поднятию гири

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-06T13:06:20+03:00

Тюменец почти две тысячи раз поднял гирю и установил мировой рекорд. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России и двукратный чемпион мира Сергей Стропилин побил мировой рекорд по поднятию гири. Его достижение зафиксировали на соревнованиях, которые прошли в рамках открытия Международных армейских игр-2019.

По информации организаторов мероприятия, спортсмен сделал 1 710 подъемов гири весом в 16 килограммов. На это ему понадобилось всего шестьдесят минут.

Отметим, что Сергей Стопилин – ветеран инженерных войск. Он окончил калининградское военное училище, затем прошел службу в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск Прошлякова.

Напомним, 10 и 11 августа в Тюмени на полигоне «Андреевский» пройдут финальные заезды военных инженеров в рамках Всемирных армейских игр «АрМИ-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU