Тюменец побил мировой рекорд по поднятию гири
В Тюмени мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России и двукратный чемпион мира Сергей Стропилин побил мировой рекорд по поднятию гири. Его достижение зафиксировали на соревнованиях, которые прошли в рамках открытия Международных армейских игр-2019.
По информации организаторов мероприятия, спортсмен сделал 1 710 подъемов гири весом в 16 килограммов. На это ему понадобилось всего шестьдесят минут.
Отметим, что Сергей Стопилин – ветеран инженерных войск. Он окончил калининградское военное училище, затем прошел службу в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск Прошлякова.
Напомним, 10 и 11 августа в Тюмени на полигоне «Андреевский» пройдут финальные заезды военных инженеров в рамках Всемирных армейских игр «АрМИ-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU