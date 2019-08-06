2019-08-06T13:06:20+03:00
Спорт

Тюменец побил мировой рекорд по поднятию гири

Достижение зарегистрировали на Международных армейских играх
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец почти две тысячи раз поднял гирю и установил мировой рекорд. Фото - pixabay.com.Тюменец почти две тысячи раз поднял гирю и установил мировой рекорд. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион России и двукратный чемпион мира Сергей Стропилин побил мировой рекорд по поднятию гири. Его достижение зафиксировали на соревнованиях, которые прошли в рамках открытия Международных армейских игр-2019.

По информации организаторов мероприятия, спортсмен сделал 1 710 подъемов гири весом в 16 килограммов. На это ему понадобилось всего шестьдесят минут.

Отметим, что Сергей Стопилин – ветеран инженерных войск. Он окончил калининградское военное училище, затем прошел службу в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск Прошлякова.

Напомним, 10 и 11 августа в Тюмени на полигоне «Андреевский» пройдут финальные заезды военных инженеров в рамках Всемирных армейских игр «АрМИ-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Тюмени выдворили десять граждан Узбекистана
Новая школа откроется в Тюмени к Дню знаний
Тюменские сауны заполонили эскортницы из социальных сетей
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
В Тюмени мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль
Суд о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов пройдет в начале сентября
«Намного тяжелее, чем в игре»: тюменские киберспортсмены выступили на «АрМИ-2019»
Тюменец подвез девушку и предложил ей расплатиться телом
На Тюмень надвигается сильный ветер с грозой
«ГАЗель» на боку, по дороге обломки машин: жесткое ДТП на тюменской трассе
Бизнесвумен, поставлявшую яйца в тюменское УФСИН, осудят за мошенничество
Тюменские предприятия не захотели реставрировать сгоревшую мастерскую Шитова
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Тюмени обнаружили сайт, где продавали наркотики со скидками для постоянных клиентов
Тюменец пришел на работу с вилами и угрожал коллеге убийством
Девушка потеряла крупную сумму денег из-за действий мошенника в Тюмени
Тюменку крупно оштрафовали за незаконную продажу водки
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 6 августа в Тюмени: дождя не ожидается
В Сорокинском районе отремонтируют дороги на площадке для ИЖС
В Тюмени из-за нарушений на 40 дней закрыли столовую
«Действовали дерзко, использовали электрошокер»: тюменцы ездили на криминальные гастроли по всей России