2019-08-06T15:14:10+03:00
Здоровье

«Трудно говорить»: тюменец чуть не потерял голос из-за собственной халатности

Теперь мужчина надеется вернуться к нормальной жизни
Вадим Бегун
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Тюменец чуть не потерял голос, врачи спасли. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Тюменец чуть не потерял голос, врачи спасли. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
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Житель Ишима чуть не потерял голос. Он даже не подозревал, что у него онкологическое заболевание.

– На протяжении трех месяцев я чувствовал: голос все больше садится и становится трудно говорить. Думал, что виной всему ларингит. Знакомый посоветовал обратиться к лор-врачу, что я и сделал. Именно он заподозрил у меня рак гортани, – рассказал 53-летний тюменец.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, оториноларинголог Александр Гартунг назначил пациенту необходимые обследования, в результате чего диагноз подтвердился. Уже через месяц мужчине сделали операцию в областном центре. Сейчас он проходит лучевую терапию и надеется, что удастся вернуться к нормальной жизни.

В ведомстве напомнили: чтобы диагностировать рак на ранней стадии, разумно будет, начиная с определенного возраста (35-40 лет), регулярно проходить ряд исследований и анализов на выявление рака, проводить флюорографию. При своевременном обнаружении опухоли это увеличит шансы на успешное излечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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