Суд о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов пройдет в начале сентября
В Тюмени будет рассмотрен иск о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов. Его подала компания «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА».
Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда по Тюменской области, следует, что подготовка дела к судебному разбирательству «дочки» французской компании и АНПЗ окончена. Таким образом, назначено его рассмотрение в судебном заседании. Оно состоится 2 сентября этого года в 14.00.
Отметим, что это исковое заявление было подано 7 июня этого года, через три дня к делу были приложены дополнительные материалы. Через неделю заявление было принято к производству. Нефтяной гигант пытается выбить из тюменского завода 13 миллионов 972 тысячи долларов.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ и о судьбе коллектива. Финансовое учреждение заинтересовано в стабилизации ситуации на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU