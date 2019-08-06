2019-08-06T11:49:09+03:00
Общество

Суд о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов пройдет в начале сентября

Процесс снова затягивается
Вадим Бегун
Поделиться:
С АНПЗ требуют миллионы долларов. Фото - пресс-служба Антипинского НПЗ.С АНПЗ требуют миллионы долларов. Фото - пресс-служба Антипинского НПЗ.
Изменить размер текста:

В Тюмени будет рассмотрен иск о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов. Его подала компания «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА».

Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда по Тюменской области, следует, что подготовка дела к судебному разбирательству «дочки» французской компании и АНПЗ окончена. Таким образом, назначено его рассмотрение в судебном заседании. Оно состоится 2 сентября этого года в 14.00.

Отметим, что это исковое заявление было подано 7 июня этого года, через три дня к делу были приложены дополнительные материалы. Через неделю заявление было принято к производству. Нефтяной гигант пытается выбить из тюменского завода 13 миллионов 972 тысячи долларов.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ и о судьбе коллектива. Финансовое учреждение заинтересовано в стабилизации ситуации на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Тюмени выдворили десять граждан Узбекистана
Новая школа откроется в Тюмени к Дню знаний
Тюменские сауны заполонили эскортницы из социальных сетей
Тюменец побил мировой рекорд по поднятию гири
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
В Тюмени мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль
«Намного тяжелее, чем в игре»: тюменские киберспортсмены выступили на «АрМИ-2019»
Тюменец подвез девушку и предложил ей расплатиться телом
На Тюмень надвигается сильный ветер с грозой
«ГАЗель» на боку, по дороге обломки машин: жесткое ДТП на тюменской трассе
Бизнесвумен, поставлявшую яйца в тюменское УФСИН, осудят за мошенничество
Тюменские предприятия не захотели реставрировать сгоревшую мастерскую Шитова
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Тюмени обнаружили сайт, где продавали наркотики со скидками для постоянных клиентов
Тюменец пришел на работу с вилами и угрожал коллеге убийством
Девушка потеряла крупную сумму денег из-за действий мошенника в Тюмени
Тюменку крупно оштрафовали за незаконную продажу водки
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 6 августа в Тюмени: дождя не ожидается
В Сорокинском районе отремонтируют дороги на площадке для ИЖС
В Тюмени из-за нарушений на 40 дней закрыли столовую
«Действовали дерзко, использовали электрошокер»: тюменцы ездили на криминальные гастроли по всей России