Суд о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов пройдет в начале сентября

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-06T11:49:09+03:00

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В Тюмени будет рассмотрен иск о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов. Его подала компания «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА».

Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда по Тюменской области, следует, что подготовка дела к судебному разбирательству «дочки» французской компании и АНПЗ окончена. Таким образом, назначено его рассмотрение в судебном заседании. Оно состоится 2 сентября этого года в 14.00.

Отметим, что это исковое заявление было подано 7 июня этого года, через три дня к делу были приложены дополнительные материалы. Через неделю заявление было принято к производству. Нефтяной гигант пытается выбить из тюменского завода 13 миллионов 972 тысячи долларов.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ и о судьбе коллектива. Финансовое учреждение заинтересовано в стабилизации ситуации на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU