2019-08-06T11:25:02+03:00
Общество

«Намного тяжелее, чем в игре»: тюменские киберспортсмены выступили на «АрМИ-2019»

За победу боролись представители шести стран
Вадим Бегун
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Тюменские киберспортсмены приняли участие в Армейских играх. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.Тюменские киберспортсмены приняли участие в Армейских играх. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.
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В Тюмени впервые в истории Армейских игр прошли соревнования на виртуальном тренажере ПТС. Местные киберспортсмены приняли участие в мероприятии в необычных для себя условиях.

Соревнования на виртуальном тренажере прошло впервые в истории Международного этапа Армейских игр. На базе ТВВИКУ в Тюмени представители команд из России, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Монголии и Китая соревновались в лучшем прохождении трассы. Им надо было продемонстрировать навыки управления виртуальной техникой на кибертрассе. Кстати, она почти полностью повторяет испытания «Инженерной формулы» на полигоне учебного центра ТВВИКУ на Андреевском.

– Было намного реалистичней и тяжелее, чем в игре. Схожесть заметил только в компьютерной графике, но по ощущениям от механики джойстиков и физики самих движений – это совсем другое. Жарко, как в танке! – признался тюменский киберспортсмен Руслан Тетюшин, который принял участие в необычных соревнованиях.

Лучший экипаж будет объявлен 10 августа на церемонии награждения победителей Международного этапа АрМИ-2019 в дисциплине «Инженерная формула».

ИСТОЧНИК KP.RU

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