На Тюмень надвигается сильный ветер с грозой

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-06T10:24:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские синоптики предупреждают тюменцев о неблагоприятных природных явлениях.

По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 6 августа, в Тюмени ожидаются сильный ветер. В городе пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южный, переходящий в юго-западный, порядка 7-12 метров в секунду. При грозе порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня будет на отметке +24, +26 градусов.

Напомним, что не так давно, а именно 21 июля тюменские коммунальщики устраняли последствия стихии. Город без воды, сорванные крыши, разбитые машины и сломанные деревья: таковы были последствия грозы в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU