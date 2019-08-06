На Тюмень надвигается сильный ветер с грозой
Тюменские синоптики предупреждают тюменцев о неблагоприятных природных явлениях.
По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 6 августа, в Тюмени ожидаются сильный ветер. В городе пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южный, переходящий в юго-западный, порядка 7-12 метров в секунду. При грозе порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня будет на отметке +24, +26 градусов.
Напомним, что не так давно, а именно 21 июля тюменские коммунальщики устраняли последствия стихии. Город без воды, сорванные крыши, разбитые машины и сломанные деревья: таковы были последствия грозы в областном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU