2019-08-06T11:01:07+03:00
Происшествия

Тюменец подвез девушку и предложил ей расплатиться телом

Мужчина хотел весело провести время со своими друзьями
Вадим Бегун
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Тюменец предложил девушке заняться интимом после поездки. Фото - pixabay.com.Тюменец предложил девушке заняться интимом после поездки. Фото - pixabay.com.
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Житель Тюменской области предложил девушке расплатиться телом после того, как подвез его. Вступить в интимные отношения она должна была с его друзьями.

– В мае этого года 25-летний тюменец довез молодую женщину из села в Уватском районе до поселка, где она проживала, попросив за свои услуги около трех тысяч рублей. Денег у пассажирки не было, и обвиняемый предложил ей рассчитаться позже. В начале июня на стоянке автомобилей федеральной трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» он напомнил потерпевшей о ее задолженности и предложил ей вступить в интимные отношения с его приятелями, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что девушка отказалась от такого предложения и обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан, уголовное дело, заведенное в отношении него, скоро направится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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