Два человека находятся в реанимации после аварии на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-06T09:58:59+03:00

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Сегодня, 6 августа, на 167 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате него пострадали три человека.

Видеоролик, где запечатлены последствия ДТП, попал в социальные сети. Из него следует, что на тюменской трассе столкнулась «ГАЗель» и автомобиль ВАЗ.

– Вызов поступил в 7.26, бригада скорой помощи прибыла на место через 6 минут. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от эвакуации в стационар он отказался. Еще двое участников происшествия были доставлены в Областную больницу №3 города Тобольска. На данный момент они получают все необходимое лечение в условиях реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве добавили, что у одного пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму, у второго же тяжелая сочетанная травма.

ИСТОЧНИК KP.RU