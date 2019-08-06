В Тюменской области руководитель УК растратил деньги жильцов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-06T14:41:12+03:00

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В Ишиме руководитель управляющей компании потратил почти два миллиона рублей. Эти деньги жители сдали за тепло и горячую воду.

В первом полугодии этого года тюменские прокуроры выявили более полутора тысяч нарушений в сфере ЖКХ. О самых крупных они рассказали. Так, в Тюмени управляющая компания ООО «Системы городского обслуживания» ненадлежащим образом обслуживала жилой дом №12а по улице Горпищекомбинатовской. В отношении руководительницы было возбуждено административное дело. Позже женщину оштрафовали на 60 тысяч рублей.

А в 2016-2018 годах гендиректор ишимской управляющей компании ООО «Сервис» растратил более 1,9 миллионов рублей, поступивших от населения за отопление и горячую воду.

– Материалы проверки были переданы в следственные органы. По ним возбуждено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». Сейчас ведется следствие, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве добавили, что всего в первом полугодии 2019 года было возбуждено 11 уголовных дел, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU