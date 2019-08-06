Тюменские предприятия не захотели реставрировать сгоревшую мастерскую Шитова

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-06T09:35:05+03:00

Восстановление дома обошлось бы подрядчику в шесть миллионов рублей

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Аукцион на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рубцовой» признан несостоявшимся. Именно в этом здании находилась мастерская известного реставратора Вадима Шитова.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на торги не было подано ни одной заявки. Известно, что на разработку проекта по восстановлению дома, предполагалось выделить 5,8 миллионов рублей из городского бюджета.

Напомним, что в пожаре, случившемся 3 апреля этого года, уничтожены 65 процентов здания. Также в огне пострадало 80 процентов территории, от малых архитектурных формы и вовсе ничего не осталось. По этой ситуации высказывался сам губернатор Тюменской области Александр Моор, который заверил, что дом будет полностью восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU