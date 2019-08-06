В Тюмени обнаружили сайт, где продавали наркотики со скидками для постоянных клиентов

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-06T08:19:15+03:00

Изменить размер текста: A A

По искам Ишимской прокуратуры заблокированы 17 интернет-магазинов по продаже наркотиков. На одном из них действовала система скидок: что только не сделаешь ради привлечения клиентуры.

Ишимские прокуроры в ходе мониторинга сети интернет выявили 17 магазинов по продаже наркотиков и психотропных веществ в разных городах страны – от Москвы до Владивостока, в том числе и Тюмени. Интересно, что на одном из ресурсов действовали накопительные скидки для постоянных клиентов.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Известно, что как раз такое наказание ждет за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. Судья требования прокуроров удовлетворил в полном объеме. Таким образом, в настоящее время доступ к интернет-магазинам по продаже наркотиков заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU