Тюменец пришел на работу с вилами и угрожал коллеге убийством

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-06T07:40:21+03:00

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В Тюменской области мужчина угрожал вилами своему коллеге. Тот быстро позвонил жене, попросив ее вызвать полицию.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» поступило сообщение от местного жителя, которому угрожали убийством. Сотрудники полиции установили все обстоятельства инцидента.

– Потерпевший, который работает оператором одной из организаций, в вечернее время находился на работе. К нему пришел знакомый, также трудящийся на этом предприятии. Между мужчинами уже давно сложились неприязненные отношения. Так, вспомнив старые обиды, 60-летний ялуторовчанин, прихватив из дома вилы, пришел к своему обидчику и стал угрожать убийством, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что мужчине удалось выхватить орудие из рук нападавшего и позвонить жене, чтобы та вызвала полицию. Уголовное дело направлено в суд, нападавший может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU