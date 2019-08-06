Тюменку крупно оштрафовали за незаконную продажу водки

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-06T06:20:08+03:00

Тюменка незаконно торговала водкой и была за это оштрафована. Фото - pixabay.com.

Только после оплаты женщина может продолжить свою деятельность

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Жительница Тюмени незаконно реализовывала спиртные напитки. За это ей пришлось выплатить крупный штраф.

– Сотрудниками полиции в магазине по улице Газовиков был выявлен факт торговли нелицензированной водкой «Хортица». Суд назначил наказание владелице бизнеса в виде административного штрафа 100 тысяч рублей. Индивидуальная предпринимательница в добровольный срок долг не оплатила, поэтому пришлось применить принудительные меры. В итоге вынесено постановление об взыскании денежных средств должника с банковского счета, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили: так как вся кассовая процедура торговли проходит через расчетный счет, женщине пришлось оплатить всю сумму долга, чтобы продолжить свою деятельность. Теперь на законных основаниях.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в Тюмени крупно оштрафовали мужчину, торговавшего через мессенджер контрафактом. Суд постановил уничтожил нераспроданный алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU