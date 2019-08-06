2019-08-06T07:00:57+03:00
Происшествия

Девушка потеряла крупную сумму денег из-за действий мошенника в Тюмени

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка выполнила все просьбы неизвестного и лишалась денег. Фото - pixabay.com.Тюменка выполнила все просьбы неизвестного и лишалась денег. Фото - pixabay.com.
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Жительница Тюмени из-за доверчивости потеряла 600 тысяч рублей. Она выполнила все указания мошенника.

– Потерпевшей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков и сообщил о необходимости оперативного предотвращения несанкционированной операции по карте. Во время разговора неизвестный потребовал для успешного выполнения операции перевести определенную сумму денежных средств на указанный банковский счет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюмени.

Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего. Только потом она осознала, что попалась на уловки телефонного мошенника и потеряла 600 тысяч рублей.

Сейчас стражи правопорядка пытаются установить личность злоумышленника, которому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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