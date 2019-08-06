Девушка потеряла крупную сумму денег из-за действий мошенника в Тюмени
Жительница Тюмени из-за доверчивости потеряла 600 тысяч рублей. Она выполнила все указания мошенника.
– Потерпевшей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков и сообщил о необходимости оперативного предотвращения несанкционированной операции по карте. Во время разговора неизвестный потребовал для успешного выполнения операции перевести определенную сумму денежных средств на указанный банковский счет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюмени.
Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего. Только потом она осознала, что попалась на уловки телефонного мошенника и потеряла 600 тысяч рублей.
Сейчас стражи правопорядка пытаются установить личность злоумышленника, которому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU