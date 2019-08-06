В Тюмени сегодня отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 августа, в Тюмени отключат несколько светофоров.
Так, с 8 утра до 17.00 отключат светофорные объекты в районе дома №12 по улице Николая Федорова и на пересечении улицы Федорова и Логунова. Кроме того, с 9 до 10 часов отключение произойдет на пересечении улиц Пролетарской и Толстого.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Там добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU