В Тюмени сегодня отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-06T05:40:18+03:00

Водителям надо будет смотреть на дорожные знаки

Изменить размер текста: A A

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 августа, в Тюмени отключат несколько светофоров.

Так, с 8 утра до 17.00 отключат светофорные объекты в районе дома №12 по улице Николая Федорова и на пересечении улицы Федорова и Логунова. Кроме того, с 9 до 10 часов отключение произойдет на пересечении улиц Пролетарской и Толстого.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU