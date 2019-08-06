Погода на 6 августа в Тюмени: дождя не ожидается

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-06T05:00:14+03:00

Тюменцы радуются, что дождя пока не предвидится. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 6 августа, в Тюмени будет без осадков. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками.

Температура воздуха ночью составит +15, +16 градусов, днем потеплеет до 20 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +21. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер южный, переходящий в западный, 3-6 метров в секунду.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU