Погода на 6 августа в Тюмени: дождя не ожидается
Сегодня, 6 августа, в Тюмени будет без осадков. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками.
Температура воздуха ночью составит +15, +16 градусов, днем потеплеет до 20 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +21. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер южный, переходящий в западный, 3-6 метров в секунду.
6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU