2019-08-05T15:42:30+03:00
Общество

В Тюмени из-за нарушений на 40 дней закрыли столовую

Сотрудники заведения отправятся в незапланированный отпуск
Вадим Бегун
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В Тюмени прикрыли столовую из-за многочисленных нарушений. Фото - pixabay.com.В Тюмени прикрыли столовую из-за многочисленных нарушений. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени внеплановой выездной проверки подвергся ИП Аракелян С.Э., который оказывает услуги общественного питания в «Столовой», находящейся в торговом центре «Континент». Там выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, технических регламентов Таможенного союза, в том числе при производстве готовых блюд, их хранении и реализации населению.

– По результатам проведения проверки составлены протоколы об административных правонарушениях. Они предусматривают ответственность за несоблюдение обязательных требований, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что материалы дела уже направлены в Калининский районный суд по Тюмени. Там будут решать вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. А сейчас деятельность столовой приостановлена на 40 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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