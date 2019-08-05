В Тюмени продают двухэтажку вместе с жильцами

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-05T15:00:20+03:00

Начальную цену здания урезали почти в 13 раз из-за живущих в ней людей

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В Тюмени продают дом. Мало того, что в нем отсутствуют системы водо- и теплоснабжения, так еще и прописаны четыре человека.

Нежилой дом, находящийся по адресу: улица Кузнецова, 4/2, принадлежит АО «Тиком». Компания выставила его на торги в Российском аукционном доме. Известно, что в здании нет систем водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

«В соответствии с решением Калининского районного суда Тюмени от 11 сентября 2009 года, в части здания проживает семья из четырех человек. В иске об истребовании имущества из чужого незаконного владения акционерному обществу судом было отказано. Вышеуказанные обстоятельства снижают инвестиционную привлекательность объекта недвижимости для арендаторов. Кроме того, фактически часть объекта площадью 61,9 квадратных метров не может использоваться для сдачи в аренду целях извлечения прибыли», – следует из информации, размещенной на сайте РАДа.

Также известно, что начальная цена актива заявлена в размере 1,5 миллионов рублей при оцениваемой стоимости в 19,1 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU