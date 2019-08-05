2019-08-05T15:00:20+03:00
Общество

В Тюмени продают двухэтажку вместе с жильцами

Начальную цену здания урезали почти в 13 раз из-за живущих в ней людей
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени продают нежилой дом, где прописана семья. Фото - 2Гис.В Тюмени продают нежилой дом, где прописана семья. Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:

В Тюмени продают дом. Мало того, что в нем отсутствуют системы водо- и теплоснабжения, так еще и прописаны четыре человека.

Нежилой дом, находящийся по адресу: улица Кузнецова, 4/2, принадлежит АО «Тиком». Компания выставила его на торги в Российском аукционном доме. Известно, что в здании нет систем водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

«В соответствии с решением Калининского районного суда Тюмени от 11 сентября 2009 года, в части здания проживает семья из четырех человек. В иске об истребовании имущества из чужого незаконного владения акционерному обществу судом было отказано. Вышеуказанные обстоятельства снижают инвестиционную привлекательность объекта недвижимости для арендаторов. Кроме того, фактически часть объекта площадью 61,9 квадратных метров не может использоваться для сдачи в аренду целях извлечения прибыли», – следует из информации, размещенной на сайте РАДа.

Также известно, что начальная цена актива заявлена в размере 1,5 миллионов рублей при оцениваемой стоимости в 19,1 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сорокинском районе отремонтируют дороги на площадке для ИЖС
В Тюмени из-за нарушений на 40 дней закрыли столовую
«Действовали дерзко, использовали электрошокер»: тюменцы ездили на криминальные гастроли по всей России
Тюменские полицейские экстренно доставили роженицу к медикам
«Пил пиво и водку»: тюменец попал в тюрьму из-за любви к алкоголю и машинам
Монах Киприан, в миру Герой Советского Союза Валерий Бурков, встретился с тюменской молодежью
Два человека погибли в тюменских пожарах на прошлой неделе
В Тюмени за аферу с щенком осудят жительницу Волгограда
Городские леса Тюмени обработают от клещей
«Отправился к бабушке в деревню»: бесправный пьяный тюменец разъезжал по улицам города
В Тюмени на миллионы рублей отреставрируют здание, где хранилось тело Ленина
Тюменец попался на уловку мошенника, который якобы собирался снять квартиру
Маленьких тюменцев обучают ПДД в игровой форме
Лучше утопиться, чем жениться: в Тюмени мужчина от переизбытка чувств прыгнул с моста, услышав «да»
Тюменский научный центр задолжал кредиторам более 800 миллионов рублей
На берегу Туры в Тюмени обнаружены останки мужчины
Соревнования военных инженеров проходят в Тюмени
«Упыри и вурдалаки приготовились к атаке»: Тобольск заполонили летучие мыши
Геймер из Тюмени станет водителем инженерной машины на АрМИ-2019
Тюменское предприятие погасило миллионные долги по зарплате после проверки
Среди тюменцев разыграют гироскутер на Дне физкультурника
Тщательно спланировали преступление: тюменцы обворовали собственное предприятие