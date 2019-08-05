2019-08-05T13:16:29+03:00
Происшествия

Два человека погибли в тюменских пожарах на прошлой неделе

Спасатели рекомендуют устанавливать в домах автономный извещатель
Вадим Бегун
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Два человека погибли в Тюменской области в пожарах на прошлой неделе. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.Два человека погибли в Тюменской области в пожарах на прошлой неделе. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
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За минувшую неделю в Тюменской области произошел 41 пожар, 22 из которых – в жилом секторе. Там погибло 2 человека.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались 57 раз. Также оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи и смыву ГСМ с проезжей части.

– Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Напомним, что на позапрошлой неделе в Тюменской области три человека травмировались в пожарах. Спасатели региона более 50 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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