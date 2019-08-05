В Тюмени за аферу с щенком осудят жительницу Волгограда

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-05T12:51:20+03:00

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В Тюмени предана суду 22-летняя волгоградская мошенница за интернет-аферу с породистым щенком. Женщине грозило условное заключение, но на судебные заседания она не являлась, чем усугубила свое положение.

– В октябре 2017 года девушка с целью хищения денег под чужим именем разместила объявление о продаже дорогостоящих щенков породы вельш корги пемброк по цене ниже рыночной – всего 10 тысяч рублей. Жительница Тюмени договорилась с продавщицей о покупке щенка. Мошенница попросила дополнительно заплатить еще две тысячи рублей за доставку животного. Потерпевшая перевела шесть тысяч рублей, но товара так и не дождалась, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ноябре того же года тюменка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Аферистка была установлена и даже добровольно возместила причиненный ущерб. Судья хотел было уже закрыть дело и просто оштрафовать волгоградку, но та так и не явилась в суд, и материалы дела были возвращены следователю.

В сентябре 2018 года ее объявили в розыск, а в июне этого года задержали в Новороссийске и этапировали в Тюмень. По решению суда она заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU