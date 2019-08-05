В Тюмени на миллионы рублей отреставрируют здание, где хранилось тело Ленина

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-05T11:39:57+03:00

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В Тюмени ищут подрядчика на разработку проектной документации по сохранению главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Здание образовательного учреждения, как известно, является объектом культурного наследия регионального значения.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что общий процент утрат здания составляет чуть более 21 процента, территории и малых архитектурных форм – 30 процентов.

Так, победителю аукциона надо будет провести предварительные работы, сделать эскизный проект, а также произвести комплекс инженерных изысканий. На эти цели из регионального бюджета выделят 13,7 миллионов рублей.

Разработка проектной документации должна завершиться за 14 месяцев с момента подписания контракта. А реставрировать здание начнут в уже в следующем году. Заявки потенциальные реставраторы могут подать до 28 августа, аукцион же пройдет 3 сентября. Заказчиком является управление капитального строительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU