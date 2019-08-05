Городские леса Тюмени обработают от клещей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-05T12:27:00+03:00

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В Гилевской роще и на территории городских лесов Тюмени пройдут противоклещевые обработки. Всего им подвергнется территория порядка 100 гектаров.

– С сегодняшнего дня, 5 августа, по 9 августа при благоприятных погодных условиях, то есть при отсутствии осадков в виде дождя, планируется проведение акарицидных обработок территории лесопарка «Гилевская роща» на площади 72 гектара, – рассказали сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз».

Там также сообщили, что с 5 по 13 августа планируется проведение противоклещевых обработок мест массового отдыха, расположенных в городских лесах Тюмени, на площади 100 гектаров. В местах обработки будет размещена информация о сроках и мерах предосторожности.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области в свою очередь сообщили, что с начала эпидсезона этого года от населения исследовано 2167 клещей. Из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 38, а возбудитель клещевого боррелиоза в 716 клещах.

ИСТОЧНИК KP.RU