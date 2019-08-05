Тюменец попался на уловку мошенника, который якобы собирался снять квартиру
Житель Заводоуковска пострадал от действий мошенника. Он думал, что сможет легко сдать свою квартиру, однако на деле все вышло не так.
– Заявитель собрался сдавать квартиру в аренду. На него вышел якобы потенциальный арендатор, который заинтересован в том, чтобы снять жилье. А для того, чтобы перевести деньги на счет заранее, преступник попросил собственника квартиры сообщить реквизиты банковской карты, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что мужчина озвучил данные и принялся ждать перечисления задатка. Однако вместо прибыли на телефон пришло сообщение о снятии денег. Всего со счета было списано 100 тысяч рублей, пишет городской информационный портал «Мегатюмень».
Сотрудники полиции по факту кражи возбудили уголовное дело. Они напоминают, что ни в коем случае не стоит сообщать третьим лицам следующие данные, указанные на банковской карте – «имя и фамилия», срок действия» и «код безопасности». К тому же, нельзя делиться и кодом из смс-сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU