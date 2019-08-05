2019-08-05T11:14:05+03:00
Происшествия

Тюменец попался на уловку мошенника, который якобы собирался снять квартиру

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Потенциальный клиент обворовал тюменца. Фото - pixabay.com.Потенциальный клиент обворовал тюменца. Фото - pixabay.com.
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Житель Заводоуковска пострадал от действий мошенника. Он думал, что сможет легко сдать свою квартиру, однако на деле все вышло не так.

– Заявитель собрался сдавать квартиру в аренду. На него вышел якобы потенциальный арендатор, который заинтересован в том, чтобы снять жилье. А для того, чтобы перевести деньги на счет заранее, преступник попросил собственника квартиры сообщить реквизиты банковской карты, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что мужчина озвучил данные и принялся ждать перечисления задатка. Однако вместо прибыли на телефон пришло сообщение о снятии денег. Всего со счета было списано 100 тысяч рублей, пишет городской информационный портал «Мегатюмень».

Сотрудники полиции по факту кражи возбудили уголовное дело. Они напоминают, что ни в коем случае не стоит сообщать третьим лицам следующие данные, указанные на банковской карте – «имя и фамилия», срок действия» и «код безопасности». К тому же, нельзя делиться и кодом из смс-сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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