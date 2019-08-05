Лучше утопиться, чем жениться: в Тюмени мужчина от переизбытка чувств прыгнул с моста, услышав «да»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-05T10:22:55+03:00

В Тюмени молодой человек от счастья прыгнул в воду. Фото - Дмитрий Торовин.

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Забавный случай произошел в Тюмени. Накануне, 4 августа, местный житель напугал горожан прыжком с моста в реку. Оказалось, что таким образом молодой человек показал своей будущей супруге, насколько он счастлив.

«С пешеходного моста у набережной или упал, или спрыгнул с моста в реку парень. Шлепок был смачный, но летун выжил, вышел из реки и пошел обратно наверх, как ни в чем не бывало. Наверху его ждала спутница. А далее их принял наряд полиции», – написал Дмитрий Торовин в социальной сети «ВКонтакте». Пост вызвал живой отклик у тюменцев. Не остались в стороне и стражи порядка.

– В 15.55 в дежурную часть отдела полиции №4 поступил звонок. Полицейские на месте установили, что 29-летний житель областного центра сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Услышав «да», мужчина от счастья прыгнул в воду, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Не все комментаторы оценили поступок влюбленного. Многие отмечают, что неподготовленный к прыжкам с такой большой высоты человек мог запросто разбиться о воду.

К счастью, обошлось. Полагаем, теперь влюбленным будет, что вспомнить. Или может быть они пригласят на свадьбу сотрудников патрульно-постовой службы?

ИСТОЧНИК KP.RU