Соревнования военных инженеров проходят в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-05T09:00:07+03:00

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Соревнования военных инженеров в рамках АрМИ-2019 тожественно открылись в Тюмени. В нем примут участие команды из России, Беларуси, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Вьетнама.

Количество команд-участниц конкурса «Безопасный маршрут» по сравнению с 2018 годом увеличилось с трех до пяти. А на старт соревнований «Инженерная формула» теперь выходят не две, а шесть команд.

– Интерес к нашим конкурсам растет. В качестве наблюдателей на соревнования уже прибыли представители Венесуэлы. Ожидаем также наблюдателей из Камбоджи, Мали и Эфиопии. Иностранным военным инженерам были предоставлены возможности для тренировок на российской технике. Мощные и надежные машины получили высокую оценку зарубежных гостей, – рассказали организаторы соревнований, добавив, что, в частности, представители Вьетнама рассматривают возможность закупки техники.

ИСТОЧНИК KP.RU