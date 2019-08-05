«Упыри и вурдалаки приготовились к атаке»: Тобольск заполонили летучие мыши

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-05T08:36:16+03:00

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Жители Тобольска жалуются на нашествие летучих мышей. Животные ведут себя настолько фривольно, что залетают даже в квартиры местных жителей.

Фотографии с летучими мышами тоболяки публикуют в социальных сетях. Они утверждают, что с непрошеными гостями столкнулись жители нескольких микрорайонов и подгорной части города.

«У меня жила такая мышка. Мы ее нашли на крыше. Они очень милые и дружелюбные», – пишет Анна Козлова в группе «Типичный Тобольск». Надежда Михалева в свою очередь отмечает, что летучие мыши появились в городе давно. Они прилетают, как только начинаются теплые дни. «В 7 микрорайоне всегда были, ночью под окнами всегда летают. Насекомых едят, у нас под лоджией живут. В 4 утра их слышно, как они там «общаются», – отмечает местная жительница. «К нам такая «красотка» залетала: забыли балкон закрыть. Летает бесшумно. Поймали полотенцем и выпустили. Визг стоял. Фу, гадость», – пишет тоболячка Наталья Шива.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в частном доме областного центра хозяева обнаружили стаю летучих мышей. Животные облюбовали место под обшивкой стены.

ИСТОЧНИК KP.RU