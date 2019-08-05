Геймер из Тюмени станет водителем инженерной машины на АрМИ-2019

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-05T08:13:07+03:00

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Сегодня, 5 августа, среди экипажей ПТС, которые принимают участие в АрМИ-2019, впервые в истории пройдут соревнования на виртуальном тренажере. За звание лучшего будут бороться представители России, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Монголии и Китая. Помимо профессиональных военных, за Россию выступит и простой тюменский геймер.

– Виртуальная трасса повторяет уже знакомую командам трассу «Инженерной формулы». Им предстоит не только безошибочно преодолеть ее, но и показать навыки управления машиной во время дождя, снега, а также справиться с другими препятствиями, – рассказали организаторы мероприятия.

Напомним, финалы Международных армейских игр по дисциплинам «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» пройдут 10-11 августа 2019 года. Зрителей ждут на полигоне учебного центра ТВВИКУ на озере Андреевское. Соревнования начнутся в 12.00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU