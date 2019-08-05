Среди тюменцев разыграют гироскутер на Дне физкультурника

СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-05T07:03:15+03:00

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День физкультурника состоится в субботу, 10 августа. На площади 400-летия Тюмени горожан и гостей областного центра ждет множество разнообразных мероприятий, а также розыгрыш гироскутера.

Площадки начнут работать уже в 11.00 часов, а в 12 часов дня состоится торжественная церемония открытия.

– Можно будет поучаствовать в мастер-классах от тюменских фитнес-клубов, проверить свою силу и выносливость в испытаниях, сыграть в шахматы и шашки, попробовать себя в керлинге, а также выполнить нормативы комплекса ГТО. Кроме того, горожане смогут посостязаться в лазерном пейнтболе и биатлоне, поболеть за спортсменов на состязаниях по шахбоксу и кроссфиту, понаблюдать за Всероссийскими массовыми соревнованиями по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2019», – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Там отметили, что для самых активных «физкультурников» организаторы приготовили приятный сюрприз. Так, в 14.30 состоится розыгрыш главного приза – гироскутера, а также других ценных подарков. Принять участие в розыгрыше смогут все желающие. Для этого необходимо получить лист регистрации, пройти испытания на площадках «Попади в ворота», «Хоккейный буллит», «ВФСК ГТО», «Лазерный биатлон» и ответить на вопросы спортивной викторины.

ИСТОЧНИК KP.RU