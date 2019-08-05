2019-08-05T07:03:15+03:00
Спорт

Среди тюменцев разыграют гироскутер на Дне физкультурника

Совсем скоро горожане встретят главный спортивный праздник
Вадим Бегун
Поделиться:
Среди тюменцев разыграют гироскутер 10 августа. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Среди тюменцев разыграют гироскутер 10 августа. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

День физкультурника состоится в субботу, 10 августа. На площади 400-летия Тюмени горожан и гостей областного центра ждет множество разнообразных мероприятий, а также розыгрыш гироскутера.

Площадки начнут работать уже в 11.00 часов, а в 12 часов дня состоится торжественная церемония открытия.

– Можно будет поучаствовать в мастер-классах от тюменских фитнес-клубов, проверить свою силу и выносливость в испытаниях, сыграть в шахматы и шашки, попробовать себя в керлинге, а также выполнить нормативы комплекса ГТО. Кроме того, горожане смогут посостязаться в лазерном пейнтболе и биатлоне, поболеть за спортсменов на состязаниях по шахбоксу и кроссфиту, понаблюдать за Всероссийскими массовыми соревнованиями по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2019», – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Там отметили, что для самых активных «физкультурников» организаторы приготовили приятный сюрприз. Так, в 14.30 состоится розыгрыш главного приза – гироскутера, а также других ценных подарков. Принять участие в розыгрыше смогут все желающие. Для этого необходимо получить лист регистрации, пройти испытания на площадках «Попади в ворота», «Хоккейный буллит», «ВФСК ГТО», «Лазерный биатлон» и ответить на вопросы спортивной викторины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тщательно спланировали преступление: тюменцы обворовали собственное предприятие
Тюменец, специально заразивший женщину ВИЧ, получил девять лет тюрьмы
Погода на 5 августа в Тюмени: дожди временно покинут город
В Тобольске неравнодушных приглашают поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу!»
Под Тюменью скоро откроется музей крестьянского быта
Благодаря диспансеризации у пожилой тюменки вовремя заметили новообразование
Проекты волонтеров Тюмени прошли в полуфинал всероссийского конкурса
Доверчивые тюменцы по-прежнему попадаются на уловки мошенников и лишаются крупных сумм денег
Тюменские «моржи» проплыли по реке от Кургана до Тобольска 700 километров
В тюменских летних лагерях детей учат выбирать профессию
Тюменец забыл закрыть дверь в авто и лишился колонок, колес, аккумулятора и запчастей
Тюменцы открыли грибной сезон-2019
В Тюмени школы готовят к новому учебному году
Тюменские врачи посоветовали есть помидоры, чтобы избежать онкологии
Тюменские стритартеры, дизайнеры и гиды поборются за звание лучшего
Погода в Тюмени 4 августа: пасмурно, без осадков
В тюменском лесу спорят о философии получатели письма из Хогвартса
Каскаринская школа после ремонта примет на 60 воспитанников больше
Убедительный мошенник лишил жительницу Ишима 140 тысяч рублей
Тюменцы узнают о визуальном театре
На дождливой дороге в Тюмени разбился водитель такси