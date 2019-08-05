Тюменец, специально заразивший женщину ВИЧ, получил девять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-05T05:40:10+03:00

До этого молодой человек, к тому же, совершил убийство

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении судимого 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в заражение ВИЧ-инфекцией женщины, которая даже не подозревала о наличии у него этой болезни.

– У молодого человека три года назад во время отбывания наказания в колонии выявили ВИЧ. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица. Однако он проигнорировал эти слова. Так, в январе 2019 года он через социальные сети познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь, и стал с ней проживать. В следующем месяце тюменец убил мужчину, приревновав к сожительнице. Злоумышленник был задержан, а потерпевшая вскоре после этого узнала, что он болен. При обследовании опасная инфекция была выявлена и у нее, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В мае 2019 года суд приговорил молодого человека за убийство к 8 годам заключения. Окончательно ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU