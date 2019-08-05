Тщательно спланировали преступление: тюменцы обворовали собственное предприятие

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-05T06:20:05+03:00

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В Тюменской области сотрудники предприятия обчистили свою фирму. Руководитель теперь будет тщательней подходить к подбору кадров.

В дежурную часть отделения МВД по Казанскому району поступило сообщение от директора одного из местных предприятий о хищении 30 литров дизельного топлива. Полицейские опросили возможных свидетелей и установили, что топливо похитили двое сотрудников организации.

– Мужчины, обоим по 31 году, один из которых работает сторожем, а второй механизатором, тщательно спланировали преступление. Хорошо зная режим работы предприятия, они выбрали наиболее удачное время, перелили топливо из большой емкости в канистры и в несколько заходов вынесли его за территорию контрольно-пропускного пункта. Позже они продали похищенное, а деньги потратили на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU