Погода на 5 августа в Тюмени: дожди временно покинут город

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-05T05:00:46+03:00

В Тюмени сегодня небо будет затянуто облаками. Фото: Вадим Бегун

Зонтики можно не брать с собой

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Сегодня, 5 августа, в Тюмени будет без осадков. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками.

Температура воздуха ночью составит +11, +12 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер юго-западный, переходящий в южный, 1-5 метров в секунду.

В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU