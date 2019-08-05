Погода на 5 августа в Тюмени: дожди временно покинут город
Сегодня, 5 августа, в Тюмени будет без осадков. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками.
Температура воздуха ночью составит +11, +12 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер юго-западный, переходящий в южный, 1-5 метров в секунду.
В этот день почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: «Хорошему хозяину день мал». На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU