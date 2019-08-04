2019-08-04T19:03:24+03:00
Общество

В Тобольске неравнодушных приглашают поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу!»

Детям из нуждающихся семей требуются одежда, обувь и учебные принадлежности для школьников
Лидия Шумкова
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В Тобольске стартует благотворительная акция "Собери ребенка в школу!"В Тобольске стартует благотворительная акция "Собери ребенка в школу!"Фото: Татьяна Коркина
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Жители Тобольска со следующей недели смогут помочь семьям, материальное положение которых не позволяет в полной мере собрать ребенка в школу. В преддверии нового учебного года в городе стартует благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!».

По информации департамента социального развития Тюменской области, с 5 по 23 августа акция пройдет на базе Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В зоне внимания участников акции - малообеспеченные, опекунские, многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты Тобольского СРЦН уверены, в акции примут участие предприятия, организации, учреждения и все неравнодушные жители города. Впрочем, как и в прошлом году, ведь мероприятие ежегодное. К сбору одежды, обуви и учебных принадлежностей для школьников подключатся ветераны из общественных организаций, участники областного проекта «Диалог поколений».

Акция «Собери ребенка в школу!» - дело добровольное и бескорыстное. В прошлом году центр помог собрать в школу ребят из 49 семей. А перед Днем знаний представители АО «СИБУР - Транс» вручили 21 портфель со всем необходимым ребятам, проходящим реабилитацию в центре.

КАК ПОМОЧЬ

Сбор вещей для помощи семьям организован с 5 по 23 августа с 11.00 до 16.30 на базе «СРЦН г. Тобольска» (4 мкр., дом 50). С 12 по 24 августа здесь же будет организована выдача собранных комплектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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