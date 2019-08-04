Благодаря диспансеризации у пожилой тюменки вовремя заметили новообразование

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-04T17:42:56+03:00

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Врачи тюменской областной клинической больницы №2 спасли пожилую женщину. Она попала к ним с обострением заболевания желудочно-кишечного тракта. Принять вовремя меры помогло то, что бабушка регулярно проходила диспансеризацию.

Пожилая тюменка 80 лет в очередной раз пришла на профилактический диспансерный осмотр. Как показало обследование, в кишечнике пациентки оказалось новообразование. Врачи поликлиники по месту жительства тут же отправили ее на диагностику. Но за два дня до назначенной процедуры пенсионерка почувствовала себя плохо и обратилась в ОКБ №2. С собой она не забыла взять результаты анализов и медицинские выписки.

В больнице ей экстренно провели операцию. Дело в том, что опухоль немного сместилась и перекрыла просвет кишечника, что вызвало кишечную непроходимость. Как сообщает «АиФ - Западная Сибирь», хирурги успешно удалили новообразование по щадящей методике через небольшой, в пару сантиметров, разрез. Так что буквально через несколько дней бабушке стало лучше, и ее выписали из стационара.

СПРАВКА «КП»

Тюменцы могут избежать многих серьезных осложнений, благодаря работе кабинетов раннего выявления заболеваний. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы по снижению смертности от онкологии они функционируют в каждой поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU