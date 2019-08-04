2019-08-04T17:42:56+03:00
Здоровье

Благодаря диспансеризации у пожилой тюменки вовремя заметили новообразование

Бабушка регулярно проходила осмотры, поэтому спаслась от тяжелых последствий заболевания
Лидия Шумкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врачи тюменской областной клинической больницы №2 спасли пожилую женщину. Она попала к ним с обострением заболевания желудочно-кишечного тракта. Принять вовремя меры помогло то, что бабушка регулярно проходила диспансеризацию.

Пожилая тюменка 80 лет в очередной раз пришла на профилактический диспансерный осмотр. Как показало обследование, в кишечнике пациентки оказалось новообразование. Врачи поликлиники по месту жительства тут же отправили ее на диагностику. Но за два дня до назначенной процедуры пенсионерка почувствовала себя плохо и обратилась в ОКБ №2. С собой она не забыла взять результаты анализов и медицинские выписки.

В больнице ей экстренно провели операцию. Дело в том, что опухоль немного сместилась и перекрыла просвет кишечника, что вызвало кишечную непроходимость. Как сообщает «АиФ - Западная Сибирь», хирурги успешно удалили новообразование по щадящей методике через небольшой, в пару сантиметров, разрез. Так что буквально через несколько дней бабушке стало лучше, и ее выписали из стационара.

СПРАВКА «КП»

Тюменцы могут избежать многих серьезных осложнений, благодаря работе кабинетов раннего выявления заболеваний. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы по снижению смертности от онкологии они функционируют в каждой поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тобольске неравнодушных приглашают поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу!»
Под Тюменью скоро откроется музей крестьянского быта
Проекты волонтеров Тюмени прошли в полуфинал всероссийского конкурса
Доверчивые тюменцы по-прежнему попадаются на уловки мошенников и лишаются крупных сумм денег
Тюменские «моржи» проплыли по реке от Кургана до Тобольска 700 километров
В тюменских летних лагерях детей учат выбирать профессию
Тюменец забыл закрыть дверь в авто и лишился колонок, колес, аккумулятора и запчастей
Тюменцы открыли грибной сезон-2019
В Тюмени школы готовят к новому учебному году
Тюменские врачи посоветовали есть помидоры, чтобы избежать онкологии
Тюменские стритартеры, дизайнеры и гиды поборются за звание лучшего
Погода в Тюмени 4 августа: пасмурно, без осадков
В тюменском лесу спорят о философии получатели письма из Хогвартса
Каскаринская школа после ремонта примет на 60 воспитанников больше
Убедительный мошенник лишил жительницу Ишима 140 тысяч рублей
Тюменцы узнают о визуальном театре
На дождливой дороге в Тюмени разбился водитель такси