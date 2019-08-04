Доверчивые тюменцы по-прежнему попадаются на уловки мошенников и лишаются крупных сумм денег

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-04T13:54:30+03:00

В Заводоуковске у мужчины украли со счета 100 тысяч рублей, а в Ишиме у женщины - 140 тысяч

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Мошенничества с чужими счетами не редки в наше время, но тюменцы все так же попадаются на удочку хитрых злоумышленников. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, сразу два таких случая произошли в разных муниципалитетах региона.

В Заводоуковске в полицию обратился мужчина, у которого со счета пропали 100 тысяч рублей. Как выяснилось, под предлогом аренды квартиры к мужчине пришел мошенник и завладел реквизитами банковской карты. Владелец сам сообщил тому данные, ожидая перечисления задатка. Однако на мобильный телефон пострадавшего пришло уведомление не о получении денежных средств, а о их снятии.

Тем временем в Ишиме неизвестный позвонил женщине и по телефону представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств с карты он попросил женщину предоставить сведения с банковской карты. Выудив информацию, злоумышленник благополучно снял около 140 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, - прокомментировали в полиции и еще раз напомнили, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам указанные на банковской карте данные: «имя и фамилия», «срок действия», а также «код безопасности».

Кроме того, нельзя сообщать посторонним код из смс-сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU