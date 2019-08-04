Тюменские «моржи» проплыли по реке от Кургана до Тобольска 700 километров

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-04T12:49:00+03:00

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В заплыве под названием «От Царева городища до Тобольского кремля» участвовали более 300 пловцов. Мероприятие впервые организовали любители зимнего плавания из общественной организации «Центр закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень». Оно должно было привлечь внимание общественности к вопросам экологии.

По словам члена клуба Альберта Собирова, в заплыве в 730 километров от Кургана до Тобольска участвовали более 300 пловцов, причем не только из Тюменской области. Некоторые приехали из Башкортостана, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

В среднем «моржи» проделывали по 50 километров день. Как сообщил Альберт Собиров «Тюменской области сегодня», сам он проплыл около 300 километров дистанции и доволен результатами экспедиции.

– Экспедиция была интересной и насыщенной яркими впечатлениями. Тобол везде разный: начиная от Кургана, река узкая с небольшим течением, иногда была мелкой, глубиной по колено, и тогда приходилось идти пешком. Встречали много заторов и затопленных деревьев. Затем природа изменилась – появилась растительность, ландшафты стали богаче, берега красивее. В Ярковском районе река пошире, а течение побольше. В Тобольском районе вообще по-настоящему интересно и раздольно, особенно красиво в районе Липовки, - поделился подробностями заплыва участник.

Рядом с Тобольский кремлем «моржи» устроили показательный заплыв с флагами.

ИСТОЧНИК KP.RU