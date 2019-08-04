2019-08-04T11:49:11+03:00
Общество

В тюменских летних лагерях детей учат выбирать профессию

В июне акция «Летний лагерь – территория профориентации» охватила свыше 4,5 тысяч тюменских подростков
Лидия Шумкова
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Для ребят 10-14 лет специально используется игровая форма, а для детей постарше, которые уже задумываются о своей карьере, встречи проходят в формате «вопрос-ответ». Фото из группы департамента труда и занятости Тюменской областиДля ребят 10-14 лет специально используется игровая форма, а для детей постарше, которые уже задумываются о своей карьере, встречи проходят в формате «вопрос-ответ». Фото из группы департамента труда и занятости Тюменской области
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Летние лагеря в Тюмени стали «территорией профориентации» для школьников. Для этих целей организовано сотрудничество психологов-профконсультантов тюменского центра профориентации с областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Для ребят 10-14 лет специально используется игровая форма, а для детей постарше, которые уже задумываются о своей карьере, встречи проходят в формате «вопрос-ответ». Так случилось и в июне. На встрече ребята заявили, что сделали свой выбор: кто-то хочет стать архитектором, кто-то ортодонтом, дизайнером, а то и ветеринаром. Однако психолог центра профориентации Вероника Непомнящая объяснила ребятам, что для правильного выбора профессии мало одного желания. По ее словам, фактор «хочу», безусловно, важен. Но также необходимо учесть и другие - «могу» и «надо».

-«Могу» – это то, что вы умеете делать или чему можете научиться. То, что хорошо получается. «Надо» – это то, что от вас требуется, за что получают материальное вознаграждение или хвалят. Нужно искать такую профессию, в которой сочетаются все три эти компонента, - сказала старшеклассникам психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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